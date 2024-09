Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 26,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 26,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,89 EUR. Bisher wurden via XETRA 65.293 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 49,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.09.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 85,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,89 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,14 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 11.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

