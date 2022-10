Bayer Aktie News: Bayer schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Bayer 49,47 EUR

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 49,39 EUR zu. Die Bayer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,88 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 49,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.238.492 Stück.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 27,36 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2021). Mit einem Abschlag von mindestens 12,49 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 79,33 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.819,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.854,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 7,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

