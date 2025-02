Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bayer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 21,54 EUR.

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,4 Prozent auf 21,54 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,38 EUR aus. Bei 21,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 733.750 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,52 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,109 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,13 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,97 EUR je Bayer-Aktie.

