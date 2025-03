Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 23,11 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 23,11 EUR. Bei 23,24 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 23,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 247.863 Stück.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,03 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 34,27 Prozent zulegen. Bei 18,41 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 20,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,112 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,88 EUR aus.

Am 05.03.2025 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,36 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 11,86 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Bayer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 4,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

