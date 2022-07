Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Bayer

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,38 EUR

-3,36% Charts

News

Analysen

Das Papier von Bayer befand sich um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 54,72 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 54,63 EUR. Bei 56,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 1.001.603 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Abschläge von 24,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 10.05.2022. Das EPS belief sich auf 3,53 EUR gegenüber 2,59 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 14.639,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 7,34 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie schließt im Minus: Rückschlag im Glyphosat-Rechtsstreit

Mit Covestro Aussicht auf hohe Zinsen im Expresstempo

Bayer-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bayer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bayer

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock