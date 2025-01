Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag im Plus

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 19,76 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 19,76 EUR. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 19,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,64 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 192.236 Bayer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.01.2024 bei 33,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,109 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,13 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ein EPS von -4,65 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,97 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

