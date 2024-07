Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Vormittag Verluste

Blick auf Bayer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 26,59 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 26,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 26,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,78 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 233.459 Bayer-Aktien.

Am 02.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 53,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 102,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,80 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 06.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Bayer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,08 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

