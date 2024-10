Aktie im Blick

Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Mittag an Fahrt

15.10.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 26,17 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,17 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,38 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,20 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 972.457 Stück gehandelt. Am 17.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,61 Prozent. Nachdem im Jahr 2023 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,25 EUR. Am 06.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 11,04 Mrd. EUR eingefahren. Am 05.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 11.11.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich

