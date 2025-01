Bayer Aktie News: Bayer gibt am Donnerstagvormittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 20,70 EUR ab.

Die Bayer-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 20,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 20,69 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 20,84 EUR. Zuletzt wechselten 202.929 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 33,47 EUR erreichte der Titel am 17.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 61,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 18,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 11,03 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,109 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,13 EUR.

Bayer gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -4,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 9,97 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,34 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Bayer-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,00 EUR fest.



