Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Bayer zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bayer-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,97 EUR.

Die Bayer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,97 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,13 EUR zu. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,96 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.132 Bayer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 48,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Abschläge von 12,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,111 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,29 EUR an.

Am 05.03.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,12 Prozent auf 11,73 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bayer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 4,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

