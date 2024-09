Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gesucht

So entwickelt sich Bayer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 27,39 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 27,39 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 27,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.440.784 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 49,42 EUR markierte der Titel am 19.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 80,46 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 8,86 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,89 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bayer am 05.11.2024 präsentieren. Am 11.11.2025 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 gibt nach

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter