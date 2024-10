Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit Verlusten

Bayer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,37 EUR ab.

Das Papier von Bayer befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 26,37 EUR ab. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,33 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 26,49 EUR. Bisher wurden heute 83.572 Bayer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 43,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 64,19 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,25 EUR.

Bayer gewährte am 06.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 11,14 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,91 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,02 EUR fest.

