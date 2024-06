Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,29 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 26,29 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 26,41 EUR. Bei 26,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 462.167 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 53,80 EUR markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 104,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Abschläge von 5,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,110 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 34,90 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 13,77 Mrd. EUR, gegenüber 14,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,34 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 5,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Montagshandels

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels in Grün

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus