Bayer Aktie News: Bayer legt am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 26,21 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 26,35 EUR. Bei 26,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.987 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (53,80 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2023. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 51,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,90 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 14.05.2024 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,34 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,08 EUR je Aktie.

