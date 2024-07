Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 26,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 27,30 EUR. Bei 26,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 863.438 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Gewinne von 99,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,42 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 34,80 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,22 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 13,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Bayer.

Den erwarteten Gewinn je Bayer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,07 EUR fest.

