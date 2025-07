Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag nordwärts

Kurs der Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 27,59 EUR. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,69 EUR. Bei 27,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 358.332 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 11,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Abschläge von 33,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,86 EUR je Bayer-Aktie an.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,04 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Bayer-Aktie.

