Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 27,69 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 27,69 EUR. Die Bayer-Aktie legte bis auf 27,74 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 709.595 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,06 Prozent Luft nach oben. Bei 18,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 33,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,110 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,86 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,04 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 11.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,40 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

