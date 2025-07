Bayer Aktie News: Bayer verteuert sich am Mittwochmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 27,40 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:49 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 27,55 EUR. Bei 27,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 332.606 Bayer-Aktien gehandelt.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,86 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von 2,04 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 4,40 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie in Grün: Erweiterte US-Zulassung für Kerendia

DAX 40-Wert Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bayer-Aktie in Grün: EU-Zulassungsantrag für Gadoquatrane eingereicht - weltweit erste Zulassung für Elinzanetant