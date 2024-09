Bayer Aktie News: Bayer zieht am Mittwochnachmittag an

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 27,78 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 27,78 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 27,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 27,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.039.714 Bayer-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 49,25 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,15 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 32,25 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,92 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,14 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,04 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 11.11.2025.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

