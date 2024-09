Bayer Aktie News: Bayer legt am Mittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 28,60 EUR.

Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 28,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 28,77 EUR. Bei 28,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Bayer-Aktien beläuft sich auf 1.465.220 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2023 auf bis zu 49,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 72,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 24,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 12,73 Prozent Luft nach unten.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,110 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,25 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 06.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Bayer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,07 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

