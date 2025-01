Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Nachmittag fester

Bayer im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 21,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:53 Uhr 1,3 Prozent. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,45 EUR an. Bei 21,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.484.736 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,14 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 54,69 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,41 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,109 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,26 EUR gegenüber -4,65 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,62 Prozent zurück. Hier wurden 9,97 Mrd. EUR gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.03.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 03.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert nachmittags

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester