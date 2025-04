Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 21,13 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,6 Prozent auf 21,13 EUR nach. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 21,03 EUR ein. Bei 21,07 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 133.902 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,03 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 46,85 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Mit einem Kursverlust von 12,86 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Bayer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,111 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 24,88 EUR an.

Am 05.03.2025 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Bayer am 13.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,44 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Abschläge

Von Zöllen ausgenommen: Pharma-Aktien wie Merck und EVOTEC uneinheitlicch - Siemens Healthineers sackt ab

Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste