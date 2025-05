Bayer Aktie News: Anleger greifen bei Bayer am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,99 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 22,99 EUR zu. In der Spitze gewann die Bayer-Aktie bis auf 23,21 EUR. Bei 23,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 644.161 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,03 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,97 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,38 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 20,06 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,14 EUR je Bayer-Aktie aus.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 2,04 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2025 gerechnet. Am 11.08.2026 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen

Bayer-Aktie stabil: Prüfen offenbar Verfahren im US-Rechtsstreit

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn