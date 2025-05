Bayer Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Bayer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 22,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 22,68 EUR. Die Bayer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,60 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.422.144 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 36,85 Prozent Luft nach oben. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 23,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 25,14 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,20 Prozent auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 13,77 Mrd. EUR gelegen.

Die Bayer-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,49 EUR je Bayer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie stabil: Prüfen offenbar Verfahren im US-Rechtsstreit

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 3 Jahren verloren