Bayer Aktie News: Bayer am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bayer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 23,51 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 23,51 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,62 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,14 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.754.727 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Abschläge von 21,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,111 EUR je Bayer-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 11.08.2026.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

