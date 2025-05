US-Börsen aktuell

Die US-Börsen starteten zunächst mit deutlichen Verlusten in den Montagshandel, nachdem nun auch die letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote entzogen hat.

Werte in diesem Artikel

Der US-Leitindex Dow Jones mit minus 0,26 Prozent auf 42.542,81 Punkte, der marktbreitere S&P 500 mit einem Abschlag von 0,93 Prozent auf 5.902,88 Zähler sowie der Techwerteindex NASDAQ Composite (-1,42 Prozent auf 18.937,42 Punkte) ließen zu Beginn des Montagshandels in New York Federn. Im weiteren Verlauf kann der Dow Jones jedoch leicht ins Plus drehen, während sich S&P 500 sowie NASDAQ Composite um die Nulllinie bewegen.

Wer­bung Wer­bung

Moody's senkt Kreditrating der USA

Mit Moody's hat nun auch die letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonitätsnote "AAA" entzogen hat. Die Analysten begründeten dies mit dem wachsenden Haushaltsdefizit. Dies bedeute, dass die Kreditaufnahme der US-Regierung immer schneller steigen werde, was langfristig die Zinsen nach oben treiben werde. Die steigenden Marktzinsen belasten vor allem die als zinsempfindlich geltenden Technologiewerte, insgesamt zeigt sich der US-Aktienmarkt aber wenig beeindruckt von der Abstufung. Am Anleihemarkt fällt die Reaktion ebenfalls verhalten aus, die Renditen ziehen eher moderat an.

Herabstufung "längst überfällig"

"Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten war längst überfällig", schrieb Dirk Chlench, Analyst bei der Landesbank Baden-Württemberg. Die Vereinigten Staaten verzeichneten trotz guter Konjunktur Jahr für Jahr hohe Finanzierungsdefizite. Die Staatsschulden (Gesamtstaat) seien mittlerweile auf rund 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts geklettert und Besserung sei nicht in Sicht. S&P Ratings zog seine Bestnote bereits 2011 zurück, Fitch 2023.

Die Abstufung komme als rechtzeitige Erinnerung, dass die steigende US-Verschuldung und die Defizite nicht unbemerkt geblieben sind, sagt Marktkenner Christopher Wong von OCBC. Der Mangel an fiskalischer Disziplin und die unsichere Politik stellen den Status des US-Dollars als sicherer Hafen und primäre Reservewährung weiter in Frage.

Wer­bung Wer­bung

Trumps Steuergesetz dürfte Schulden weiter hochtreiben

Dessen ungeachtet genehmigte der Haushaltsausschuss des US-Repräsentantenhauses eine Gesetzesvorlage des US-Präsidenten, die umfangreiche Steuersenkungen und höhere Ausgaben vorsieht. Die Gesetzesvorlage muss allerdings noch durch das Repräsentantenhaus und den Senat.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires / dpa-AFX