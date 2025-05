Bayer Aktie News: Bayer am Mittag freundlich

Bayer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Bayer. Zuletzt wies die Bayer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 22,95 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 22,95 EUR zu. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 23,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 703.629 Bayer-Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,92 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,14 EUR.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,32 EUR, nach 2,04 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,49 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

