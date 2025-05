Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag gefragt

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,10 EUR.

Das Papier von Bayer legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,10 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,14 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,73 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.768 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 20,44 Prozent sinken.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,14 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 11.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2025 4,49 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktie stabil: Prüfen offenbar Verfahren im US-Rechtsstreit

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bayer-Investment von vor 3 Jahren verloren