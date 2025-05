Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 23,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 15:52 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze legte die Bayer-Aktie bis auf 23,43 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.406.938 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 32,64 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Am 13.05.2025 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13,74 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 4,49 EUR je Bayer-Aktie.

