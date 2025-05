Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagvormittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 23,15 EUR zu.

Das Papier von Bayer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 23,15 EUR. Bei 23,16 EUR erreichte die Bayer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 23,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 74.497 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 31,03 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Mit einem Zuwachs von 34,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 20,60 Prozent wieder erreichen.

Bayer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,110 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,14 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 13.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,77 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,49 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

