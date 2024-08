Bayer Aktie News: Bayer am Dienstagmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 28,30 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 28,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 28,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 28,94 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.088.461 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.09.2023 erreicht. Gewinne von 81,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 24,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Bayer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,110 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,89 EUR.

Bayer ließ sich am 06.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 11,14 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 11.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

