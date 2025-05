Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 23,72 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 23,72 EUR. Kurzfristig markierte die Bayer-Aktie bei 24,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.962.475 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 30,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 18,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,50 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2024 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,111 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,14 EUR.

Bayer ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,32 EUR gegenüber 2,04 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 13,74 Mrd. EUR, gegenüber 13,77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,20 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

