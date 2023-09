Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag leichter

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 48,69 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 48,69 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,66 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 85.401 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 67,80 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,85 Prozent auf 11.044,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Bayer am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Bayer rechnen Experten am 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,25 EUR je Bayer-Aktie.

