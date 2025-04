Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 21,42 EUR.

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 21,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 21,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,34 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.886.178 Stück gehandelt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,03 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 44,90 Prozent Luft nach oben. Bei 18,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 05.03.2025 vor. Bayer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,34 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 11,73 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,86 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 13.05.2025 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,48 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

