Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 24,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 24,22 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 24,52 EUR. Bei 23,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.351.777 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 31,03 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,111 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 25,14 EUR.

Bayer gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,32 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Bayer am 06.08.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Bayer.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,54 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

