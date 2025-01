Bayer Aktie News: Bayer präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich Bayer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bayer. Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 21,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 21,13 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bayer-Aktie bisher bei 21,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,06 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 165.357 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,86 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 55,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 18,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 14,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,110 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,109 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 12.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von -4,65 EUR vermeldet. Mit einem Umsatz von 9,97 Mrd. EUR, gegenüber 10,34 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,62 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 05.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 4,98 EUR im Jahr 2024 aus.

