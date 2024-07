Bayer Aktie News: Bayer wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 27,00 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 27,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 26,95 EUR. Bei 27,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.555 Stück gehandelt.

Am 02.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 99,26 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,56 Prozent.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 34,80 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 14.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Bayer wird am 06.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bayer-Aktie in Höhe von 5,07 EUR im Jahr 2024 aus.

