Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Vormittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,89 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 09:06 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Bayer-Aktie bis auf 28,00 EUR. Mit einem Wert von 27,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.433 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 84,04 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 24,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 10,49 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,110 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 06.08.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Bayer im vergangenen Quartal 11,14 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bayer 11,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.11.2024 dürfte Bayer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

