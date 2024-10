Bayer Aktie News: Bayer gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 25,98 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,98 EUR. Bei 26,00 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,80 EUR. Bisher wurden heute 71.823 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 08.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,58 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 3,91 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 32,25 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Am 06.08.2024 lud Bayer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,92 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,14 Mrd. EUR – ein Plus von 0,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 11,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bayer einen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

