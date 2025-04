Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bayer zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 22,36 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Bayer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 22,36 EUR zu. Bei 22,42 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,12 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 925.849 Bayer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,03 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,38 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 21,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Bayer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,110 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,111 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,29 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 05.03.2025 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11,73 Mrd. EUR, gegenüber 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,12 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,46 EUR je Aktie belaufen.

