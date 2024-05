Bayer Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Bayer

Bayer im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 27,12 EUR ab.

Um 11:47 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 27,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bayer-Aktie bisher bei 27,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.039.326 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,95 EUR an. 102,62 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2024 Kursverluste bis auf 24,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,210 EUR. Im Vorjahr erhielten Bayer-Aktionäre 0,110 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,33 EUR je Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bayer am 14.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR gegenüber 2,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,12 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

