Bayer Aktie News: Bayer verzeichnet am Nachmittag Verluste

Um 04:22 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 53,38 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 52,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,49 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 958.211 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,99 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,49 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,58 Prozent.

Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 78,33 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.819,00 EUR im Vergleich zu 10.854,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,85 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Bayer-Aktie steigt: FDA segnet verlängere Anwendungsdauer für Bayers Hormonspirale Mirena ab

Bayer-Aktie gewinnt: Deutsche Bank Research hebt Kursziel für Bayer an

Bayer-Aktie schließt stärker: Bayer muss BASF keinen Schadensersatz für Monsanto-Saatgutgeschäfte zahlen

