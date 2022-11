Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Bayer 54,86 EUR

Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 54,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bayer-Aktie bei 54,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 30.210 Bayer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.04.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 19,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,91 EUR am 06.12.2021. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bayer-Aktie derzeit noch 24,45 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,60 EUR für die Bayer-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bayer am 08.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.281,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.781,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 28.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,76 EUR je Bayer-Aktie belaufen.

