Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Bayer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Bayer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,6 Prozent auf 23,43 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,6 Prozent auf 23,43 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bayer-Aktie bei 23,52 EUR. Bei 22,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.454.382 Aktien.

Bei 31,03 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 32,44 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,42 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,111 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,88 EUR.

Am 05.03.2025 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Bayer ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,12 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. EUR im Vergleich zu 11,86 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Bayer die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,44 EUR je Aktie in den Bayer-Büchern.

