Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Bayer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 28,91 EUR nach.

Die Bayer-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 28,91 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 28,91 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 831.528 Bayer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,39 EUR erreichte der Titel am 27.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 60,47 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 13,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,25 EUR.

Am 06.08.2024 äußerte sich Bayer zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,92 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,14 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 05.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2024 5,07 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

