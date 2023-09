Bayer Aktie News: Bayer verbilligt sich am Dienstagvormittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 46,08 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 46,08 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bayer-Aktie ging bis auf 46,07 EUR. Bei 46,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.863 Bayer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 65,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 42,51 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,70 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,36 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 67,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 08.08.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 EUR je Aktie generiert. Bayer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.044,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.819,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,24 EUR je Aktie.

