Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Bayer

Die Aktie von Bayer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 20,69 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 20,69 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,56 EUR nach. Mit einem Wert von 20,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 546.671 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,41 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.01.2024 erreicht. Gewinne von 56,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,41 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 12,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bayer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,109 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,13 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bayer hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -4,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,65 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Bayer mit einem Umsatz von insgesamt 9,97 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,62 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Bayer am 05.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Bayer.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,98 EUR je Bayer-Aktie.

