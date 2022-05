Bayer Aktie News: Bayer am Freitagvormittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Bayer 65,90 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 27.05.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,76 EUR. In der Spitze büßte die Bayer-Aktie bis auf 65,61 EUR ein. Bei 65,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 118.575 Bayer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 3,28 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.12.2021 auf bis zu 43,91 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bayer-Aktie mit einem Verlust von 49,78 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bayer-Aktie bei 76,77 EUR.

Bayer ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,59 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 14.639,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.328,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,84 EUR je Aktie belaufen.

