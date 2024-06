Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Donnerstagnachmittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 25,95 EUR.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 25,95 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 25,81 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,95 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 876.155 Aktien.

Bei 53,80 EUR markierte der Titel am 02.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 107,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2024 (24,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 3,80 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 34,90 EUR angegeben.

Bayer ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 2,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Bayer 13,77 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 14,39 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,09 EUR je Aktie.

