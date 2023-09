Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Mittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bayer zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bayer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 45,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Bayer-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 46,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 436.901 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,66 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,52 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 0,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 67,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 08.08.2023. Das EPS lag bei 1,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,93 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.044,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 12.819,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Am 05.11.2024 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

